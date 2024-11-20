المطران عطا الله حنا: ما يحدث في غزة جريمة حرب وتطهير عرقي

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدًا إعلاميًّا كنديًّا في كنيسة القيامة بمدينة القدس القديمة.

خطورة الأوضاع في القدس

وخلال اللقاء، رحب المطران بالوفد وقدم شرحًا تفصيليًّا حول الأوضاع في القدس وما تواجهه المدينة المقدسة من انتهاكات تطال أحياءها ومقدساتها وسكانها.

وفي حديثه، تناول المطران عطا الله حنا الوضع المأساوي في غزة، واصفًا ما يجري بأنه "حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي"، ومشيرًا إلى أن هذا العدوان، رغم كونه الخامس في السنوات الأخيرة، إلا أنه الأشد بشاعة وهمجية.

وأكد أن ما يحدث في غزة، بما يشمله من استهداف للمدنيين وتدمير للمنازل والبنية التحتية، يتجاوز كل الحدود الإنسانية والأخلاقية، مستنكرًا التشكيك في توصيف هذه الجرائم.

النتائج الكارثية لـ حرب غزة

وأضاف المطران أن "عشرات الآلاف من الضحايا وأعدادًا كبيرة من الجرحى والمشردين، إضافة إلى ظاهرة الأطفال الأيتام، وهي نتائج كارثية لهذه الحرب التي دمرت غزة بالكامل، وفرضت تجويعًا وحصارًا على سكانها".

ودعا عطا الله المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها بحق الإنسانية، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يتجاوز بشاعته جرائم الحروب العالمية، متسائلًا: "لماذا يعامل أهل غزة بهذه القسوة وهم بشر خلقهم الله مثل أي إنسان آخر؟

وفي ختام حديثه، وجه المطران رسالة إلى حكام العالم طالبهم فيها بالعمل على وقف الحرب في غزة ولبنان، وإنهاء نزيف الدم المستمر لتحقيق السلام والعدالة.

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