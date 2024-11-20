أسماء المكرمين بمديرية الزراعة بالبحيرة لشهر نوفمبر

قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بتكريم 4 موظفين من العاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة نظرًا لتميزهم وإشادة الجميع بأدائهم خلال شهر نوفمبر الحالي، ولذلك تم وضع أسمائهم وصورهم فى لوحة الشرف بمدخل ديوان عام المديرية حتى يكونوا نموذجًا يحتذى به جميع العاملين.

وضعهم بلوحة الشرف بالإضافة إلى إهدائهم شهادة تقدير تشجيعا لهم

قرر وكيل الوزارة العمل على إعلان وتكريم المتميزين شهريا، بوضعهم بلوحة الشرف بالإضافة إلى إهدائهم شهادة تقدير تشجيعا لهم، وتقديرًا على أدائهم المشرف والتزامهم بتنفيذ التعليمات وحسن معاملة المواطنين.

تكريم مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية

وتم اختيار الدكتور ناجح عبد المنعم محمد محمود مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية، والمهندس محمد سرور مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية، والدكتورة هند عطية أحمد خضر، رئيس قسم الدواجن بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة هند خضر مسئولة قسم الدواجن بإدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، وكان قد صدر لها قرار تكليف وكيل إدارة الإنتاج الحيواني بجانب عملها، المهندس ياسر حمدي النجار مدير جمعية بسطرة بمركز دمنهور.

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