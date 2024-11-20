الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماء المكرمين بمديرية الزراعة بالبحيرة لشهر نوفمبر

المكرمين بمديرية
المكرمين بمديرية الزراعة بالبحيرة

قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بتكريم 4 موظفين من العاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة نظرًا لتميزهم وإشادة الجميع بأدائهم خلال شهر نوفمبر الحالي، ولذلك تم وضع أسمائهم وصورهم فى لوحة الشرف بمدخل ديوان عام المديرية حتى يكونوا نموذجًا يحتذى به جميع العاملين.

وضعهم بلوحة الشرف بالإضافة إلى إهدائهم شهادة تقدير تشجيعا لهم

قرر وكيل الوزارة العمل على إعلان وتكريم المتميزين شهريا، بوضعهم بلوحة الشرف بالإضافة إلى إهدائهم شهادة تقدير تشجيعا لهم، وتقديرًا على أدائهم المشرف والتزامهم بتنفيذ التعليمات وحسن معاملة المواطنين.

تكريم مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية

وتم اختيار الدكتور ناجح عبد المنعم محمد محمود مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية، والمهندس محمد سرور مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية، والدكتورة هند عطية أحمد خضر، رئيس قسم الدواجن بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة هند خضر مسئولة قسم الدواجن بإدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، وكان قد صدر لها قرار تكليف وكيل إدارة الإنتاج الحيواني بجانب عملها، المهندس ياسر حمدي النجار مدير جمعية بسطرة بمركز دمنهور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة وزارة الزراعة الزراعة ديوان عام المديرية

الأكثر قراءة

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

سرقة الكهرباء تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية