رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتماد انتخاب كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمود صديق حسن عبد النبي، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه الحنفي بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة والدكتور على حسين على عبد النبي، أستاذ متفرغ بقسم أصول الدين بكلية الشريعة والقانون، أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين.

«البحوث الإسلامية» يهنئ الأعضاء الجدد بالمجمع لصدور قرار مجلس الوزراء بالتصديق على نتيجة الانتخاب

وفي سياق متصل هنأ مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام أ.د. محمد الجندي أعضاء مجمع البحوث الجدد لتصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتخابهما لعضوية المجمع، وفقًا لنتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠٢٤م وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر.

وتقدم الأمين العام بخالص التهنئة للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد الستار الجبالي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، الدكتور علي حسين علي عبد النبي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وأمين لجنة الفتوى بالأزهر، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة العلمية.

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