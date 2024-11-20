شراكة مصرية إماراتية أرمينية

حديث قلب

المعروف أن الشراكة المصرية الاماراتية في أوج مجدها الآن، وتشمل المحاور الثنائية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية، لكن الجديد في الأمر أن جمهورية أرمينيا الصديقة دخلت مضمار التحالفات الاستراتيجية الجديدة مع مصر والإمارات، خاصة بعد توقيع مذكرات تفاهم بين ممثلي الدول الثلاث في الإسبوع الماضي بمركز الإمارات للسياسات والذي سنعرف رسالته وأهدافه في السطور التالية..



مركز الإمارات للسياسات هو مركز تفكير أُسِّس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2013، أي خلال الفترة التي شهدت اضطرابات ما يسمى الربيع العربي، ليدرس مهدِّدات الدولة الوطنية في المنطقة العربية والخليجية..

سواء أكانت نابعة من الداخل أم من التفاعلات الإقليمية والدولية؛ وليستشرف مستقبل المنطقة، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها؛ وليرسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وموقع دولة الإمارات في هذه الخريطة.



يهدف المركز إلى تقديم تحليلات استراتيجية، وبناء توقعات وسيناريوهات، واقتراح استراتيجيات تدعم صنّاع القرار في دولة الإمارات؛ بما يساعد على تحقيق فهم دقيق وواقعي لمصالح دولة الإمارات وأمنها في السياقيْن الإقليمي والدولي.

كما يقوم المركز بتحليل المخاطر السياسية في مختلف الأزمات والتحولات الجيواستراتيجية، وتقديمها للشركاء المحليّين والإقليميّين والدوليّين. ويعقد المركز الملتقيات الاستراتيجية التي تستشرف اتجاهات القوة في العالم والمنطقة، وكذلك السياسات والمشاريع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها في منطقة الخليج العربي.



ترتكز منهجية المركز على أدوات ونماذج علمية مجرَبة في التحليل الاستراتيجي وبناء التوقعات واقتراح البدائل والاستراتيجيات، وتمزج هذه المنهجية بين جهود شبكة الخبراء المتخصصين وبين الأنظمة والنماذج المُحوسبة.



يتألف المركز من وحدات بحثية متخصصة تتأسس على المناطق الجغرافية؛ مثل وحدة الدراسات الإيرانية، ووحدة الدراسات الخليجية، ووحدة الدراسات العراقية، ووحدة الدراسات التركية، ووحدة دراسات المشرق العربي، ووحدة الدراسات المصرية، ووحدة دراسات شمال أفريقيا والساحل، وغيرها؛ وعلى الموضوعات والقضايا مثل وحدة دراسات التطرف والإرهاب، ووحدة دراسات الطاقة، ووحدة الدراسات الاقتصادية، وغيرها.



ولقد أقام مركز الإمارات للسياسات، مساء يوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024، حفلَ توقيع مذكرات تفاهم مع كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات، ومركزي تفكير وبحث من مصر وأرمينيا، هما مركز أوربيلي للمعلومات والتحليلات (OIAC) التابع لمكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.



مثَّل مركز الإمارات للسياسات في حفل التوقيع، رئيسته الدكتورة ابتسام الكتبي، وفي المقابل وقَّع مذكرات التفاهم عن المؤسسات الشريكة، كل من معالي سعيد حسن محمد اليماحي، قائد كلية الدفاع الوطني؛ والسيد غور تساروكيان، مدير مركز أوربيلي للمعلومات والتحليلات بأرمينيا؛ والدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومساعد رئيس مجلس الوزراء المصري.

وعقبت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات بأن توقيع مذكرات التفاهم هذه تأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، ومراكز الفكر العالمية المرموقة..

موضحةً أن مذكرات التفاهم تنص على إقامة شراكة بين المركز وبين كل مؤسسة من المؤسسات الموقعة، تشمل تعزيز الجهود المشتركة في دراسة القضايا الأمنية والسياسية، الإقليمية والدولية، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.



جاء توقيع مذكرات التفاهم في فندق قصر الإمارات، عشية انطلاق ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الحادي عشر، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، ويستضيف على مدى يومين نخبةً من صانعي القرار والسياسيين وخبراء تحليل السياسات من مختلف أنحاء العالم..

لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن، وما يكتنفه من تحولات ومتغيرات مؤثرة، سواء على صعيد الأمن العالمي أو التحالفات الاستراتيجية الجديدة أو أدوار القوى العظمى، وتحديات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل التوترات الإقليمية والنزاعات الدائرة.

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