دور مصر في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي

مصر، بتاريخها وموقعها الاستراتيجي في قلب الوطن العربى وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعبت وتلعب دورًا محوريًّا في القضايا الإقليمية، وتتبنى سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام من خلال الوسائل الدبلوماسية، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني.



فمصر تعتبر من الدول المؤسسة للجامعة العربية، ولديها دور بارز في تفعيل العمل العربي المشترك. إذ تبنت مصر نهجًا دبلوماسيًّا يعتمد على الوساطة وحل النزاعات، كما ظهر في جهودها المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو دعمها للمفاوضات الليبية لتحقيق الاستقرار.

ومنذ فترة، واجهت مصر تهديدات إرهابية في سيناء ونجحت في القضاء عليه، مما دفعها لتكثيف جهودها الأمنية داخليًّا مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب. وقادت مصر مبادرات لتوحيد الجهود الأمنية بين الدول العربية، مع التركيز على تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ونجد أزمة سد النهضة واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية التي قد تؤثر على مصر ومن خلال السياسة الخارجية، عملت مصر على تقديم ملف سد النهضة في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار الدبلوماسي وضمان حقوقها المائية في نهر النيل.

بالإضافة إلى تبنى مصر علاقات متوازنة مع القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن في البحر المتوسط.

ولمصر استراتيجيات لتحقيق الأمن الإقليمي منها تفعيل العمل الجماعي إذ تدعو مصر دائمًا إلى أهمية التضامن العربي والإفريقي في مواجهة التحديات المشتركة. كما تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الدول المجاورة.

بالإضافة إلى المشاركة في قوات حفظ السلام حيث ساهمت مصر بشكل كبير في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق النزاع المختلفة، مما يعكس التزامها بتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وعززت مصر أيضًا من القدرات الدفاعية، إذ عملت على تحديث قواتها المسلحة باستمرار، وتحرص على تأمين حدودها البرية والبحرية من أي تهديدات محتملة.



ولمصر أيضًا أهمية كبيرة في الاستقرار الإقليمي، حيث تعتبر نقطة ارتكاز للاستقرار في المنطقة، وتساهم في إدارة الأزمات الإقليمية والتعاون مع الشركاء لتحقيق التوازن في علاقات القوى. وتؤدي دورًا فاعلًا في الحوار الديني والثقافي لمواجهة التطرف وتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي.

وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تظل السياسة الخارجية المصرية مدفوعة بمسؤولية الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتمد مصر على أدوات متعددة، تتراوح بين الدبلوماسية القوية والمشاركة المتنوعة، لضمان أن تبقى لاعبة أساسية في المعادلة الإقليمية والدولية.

هكذا دور مصر التاريخي بين الماضي والحاضر والمستقبل قوية تمتد بجذور الدبلوماسية في عمق التاريخ لتتجلى دائمًا محورية وهامة تحافظ دائمًا على الاستقرار الداخلي، وتعمل جاهدة للحفاظ على السلام الإقليمي والدولي.

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