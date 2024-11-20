إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة شركة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة في منطقة مصر الجديدة إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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