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حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شركة في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة في منطقة مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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محكمة جنح مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة أمن القاهرة

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