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لسد العجز في المعلمين.. الأزهر يعلن حاجته للتعاقد مع أكثر من 12 ألف مدرس بالحصة.. المواد العربية والشرعية والإنجليزي تتصدر التخصصات.. والحصول تقدير جيد «أبرز الشروط»

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ  (12498) معلما للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

ودعا  الأزهر من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يومًا اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 /11 /2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد محددًا به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب التقدم إليها والمستندات الآتية:

الأوراق المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية 

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.
الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.  
عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.  
عدد 4 صور من شهادة الميلاد.  
حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.  
إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية 

معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

الشروط العامة الخاصة بوظائف المعاهد الأزهرية 

الاستعانة بالمعلمين في المواد الشرعية والعربية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة الى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص. 

لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيـد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف على 40 سنة عند الإعلان. 

تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلًا (ماجستير – دكتوراه)، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنًا.

ويكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان. 

ويجوز التقدم على إدارتين تعليميتين (أساسية/ احتياطية)، كما يجوز التقدم عل مرحلتين (أساسية/ احتياطية).

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