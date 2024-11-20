الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان عن بدء التسجيل في دورات جديدة للغة الإنجليزية تشمل خمسة مستويات تعليمية متدرجة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

 دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بخمسة مستويات

وأكد الدكتور قنديل حرص جامعة حلوان على تقديم سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة بهدف تطوير مهارات الطلاب اللغوية، بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

txt

جامعة حلوان الأهلية تعلن أعداد المتقدمين فى انتخابات الاتحادات الطلابية

txt

جامعة حلوان تعلن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي

جامعة حلوان 

وتشمل الدورات المستويات: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، تحت إشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

 

وأشار الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، إلى أن رسوم الالتحاق للدارسين المصريين تبلغ 600 جنيه مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، بينما تبلغ الرسوم للدارسين الوافدين 150 دولارًا أمريكيًّا مع تقديم صورة من جواز السفر. كما أعلن عن تقديم خصم خاص للعاملين بجامعة حلوان وأبنائهم، دعمًا من الجامعة لتطوير الكفاءات اللغوية لدى منتسبيها.

وللراغبين في التسجيل أو الاستفسار، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان

مواد متعلقة

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، الخطوات والشروط للتسجيل للتقدم للامتحانات

رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا اول استراتيجية للذكاء الاصطناعى

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة

التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحان

التعليم عن التقييمات الأسبوعية: أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية