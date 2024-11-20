مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان عن بدء التسجيل في دورات جديدة للغة الإنجليزية تشمل خمسة مستويات تعليمية متدرجة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بخمسة مستويات

وأكد الدكتور قنديل حرص جامعة حلوان على تقديم سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة بهدف تطوير مهارات الطلاب اللغوية، بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

جامعة حلوان

وتشمل الدورات المستويات: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، تحت إشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

وأشار الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، إلى أن رسوم الالتحاق للدارسين المصريين تبلغ 600 جنيه مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، بينما تبلغ الرسوم للدارسين الوافدين 150 دولارًا أمريكيًّا مع تقديم صورة من جواز السفر. كما أعلن عن تقديم خصم خاص للعاملين بجامعة حلوان وأبنائهم، دعمًا من الجامعة لتطوير الكفاءات اللغوية لدى منتسبيها.

وللراغبين في التسجيل أو الاستفسار، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك.

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