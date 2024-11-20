الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاب متهور في وتر حساس، معلومات لا تعرفها عن أحمد جمال سعيد

أحمد جمال سعيد، فيتو
أحمد جمال سعيد، فيتو

تألق الفنان أحمد جمال سعيد في مسلسل وتر حساس بشخصية مازن، ذلك الشاب المتهور الذي يفعل ما يحلو له دون مراعاة لمشاعر الآخرين،  ودائمًا ما يجد ممن حوله مساعدة لتخطي أي مشكلة يقع فيها خاصة من شقيقته كاميليا “إنجي المقدم”.

أحمد جمال سعيد 

وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات عن أحمد جمال سعيد:

  • هو حفيد وحش الشاشة فريد شوقي والفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان من ابنتهما مها.
  • بدأ أحمد جمال سعيد مسيرته في التمثيل عام ٢٠٠٤.
  • شارك في أول عام من مسيرته الفنية بأربعة أعمال فنية وهي لقاء على الهوى مع يسرا ومحمود المصري مع الفنان محمود عبد العزيز ومسلسل عيش أيامك مع نور الشريف، وفيلم كان يوم حبك.
  • جسد شخصية الضابط في أكثر من عمل مثل مسلسل وش تاني.
  • يعتبر مسلسل كامل العدد من أبرز الأعمال التي شارك فيها وذلك بشخصية طارق صديق شريف سلامة المقرب وظهر أيضًا في الجزء الثاني من العمل.
  • يشارك أحمد  جمال سعيد في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد.
  • كان أحمد جمال سعيد متزوجًا من سارة قمر وأثمرت الزيجة عن ابن وحيد يدعى يحيي، وانفصل الثنائي في أبريل الماضي بعد زواج دام ١٢ عام.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

 مسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من هيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي ولطيفة فهمي وتميم عبده ومحمد علي رزق،  من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويتناول المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد جمال سعيد الفنان أحمد جمال سعيد الفن اخبار الفن مسلسل وتر حساس

مواد متعلقة

مسلسل نقطة سودة يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد

مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم"

مسلسلات دارت فكرتها حول غدر الأصدقاء و"الحبايب"

تعرف على عدد حلقات مسلسل رقم سري

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية