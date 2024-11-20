شاب متهور في وتر حساس، معلومات لا تعرفها عن أحمد جمال سعيد

تألق الفنان أحمد جمال سعيد في مسلسل وتر حساس بشخصية مازن، ذلك الشاب المتهور الذي يفعل ما يحلو له دون مراعاة لمشاعر الآخرين، ودائمًا ما يجد ممن حوله مساعدة لتخطي أي مشكلة يقع فيها خاصة من شقيقته كاميليا “إنجي المقدم”.

أحمد جمال سعيد

وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات عن أحمد جمال سعيد:

هو حفيد وحش الشاشة فريد شوقي والفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان من ابنتهما مها.

بدأ أحمد جمال سعيد مسيرته في التمثيل عام ٢٠٠٤.

شارك في أول عام من مسيرته الفنية بأربعة أعمال فنية وهي لقاء على الهوى مع يسرا ومحمود المصري مع الفنان محمود عبد العزيز ومسلسل عيش أيامك مع نور الشريف، وفيلم كان يوم حبك.

جسد شخصية الضابط في أكثر من عمل مثل مسلسل وش تاني.

يعتبر مسلسل كامل العدد من أبرز الأعمال التي شارك فيها وذلك بشخصية طارق صديق شريف سلامة المقرب وظهر أيضًا في الجزء الثاني من العمل.

يشارك أحمد جمال سعيد في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد.

كان أحمد جمال سعيد متزوجًا من سارة قمر وأثمرت الزيجة عن ابن وحيد يدعى يحيي، وانفصل الثنائي في أبريل الماضي بعد زواج دام ١٢ عام.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من هيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي ولطيفة فهمي وتميم عبده ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويتناول المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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