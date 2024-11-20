الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

يتاجر فى السلاح، الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات

اسلحة
اسلحة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما على النائب السابق عماد العدوان، بالسجن  بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.

الإخلال بالنظام داخل المملكة الأردنية

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فقد قضت المحكمة بحق 3 متهمين آخرين بالحسن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة.

وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين آخرين

فيما برأت  المحكمة متهما آخر من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين آخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة إليهم إلى جنحة الاتجار بالأسلحة، لشمولها بقانون العام.

وفى وقت سابق من الشهر الماضى، قالت وسائل إعلام  محلية إن 21 طالبًا أصيبوا، إثر حادث تحطم  حافلة مدرسية في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد شمالي الأردن، وفق مصدر أمني.

حادث حافلة مدرسية في الأردن

وبحسب المصدر، فإن كوادر الدفاع المدني في الأردن نقلت الطلاب المصابين، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 – 10 سنوات، إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة، حيث جرى إدخال عدد منهم لتلقي العلاج.

وفتحت الأجهزة الأمنية  في الأردن تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابه.

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