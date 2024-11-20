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حوادث

النيابة تأمر بضبط شريك سيدتين في تهريب 2 كيلو كبتاجون بالمطار

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بسرعة ضبط وإحضار شخص شريك سيدتين متهمتين بحيازة كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة بقصد تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي. 


ضبط سيدتين بحوزتهما كبتاجون

البداية كانت عندما تلاحظ للقوة المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيا.


وبتفتيش السيدتين عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسديهما أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية ٢ كيلو جرام من مخدر الكبتاجون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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