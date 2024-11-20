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رياضة

صدام مرتقب بين الزمالك والمنتخب بسبب عواد (تفاصيل)

حسام حسن
حسام حسن

تلقى مسئولو نادي الزمالك، مقترحًا من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بمنع إرسال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمعسكر منتخب مصر المقبل.

وكشف مصدر بالنادي، أن سليمان تقدم بمذكرة لإدارة النادي بمنع إرسال اللاعبين لمعسكر منتخب مصر المقبل بسبب الطريقة التي يتعامل بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع لاعبي الزمالك وعدم إشراكهم في المباريات وتحديدًا بعد جلوس محمد عواد حارس مرمي الفريق احتياطيًّا في مباراة بوتسوانا أمس. 

ومن المقرر أن يدرس مسئولو النادي مقترح سليمان في اجتماع مجلس الإدارة المقبل. 

وعلى جانب آخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 الزمالك، وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه  الفريق استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

 

 

 

 

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