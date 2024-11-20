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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو
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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة المرتبطة بجدول أعمال الحكومة.

المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يستعرض خلاله أبرز ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات في الاجتماع.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود الحكومية لمتابعة تطورات المشروعات القومية والخطط التنموية، ومناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

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الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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