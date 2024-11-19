الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

يعقد غدًا، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يستعرض خلاله أبرز ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات في الاجتماع.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود الحكومية لمتابعة تطورات المشروعات القومية والخطط التنموية، ومناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

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