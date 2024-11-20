كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية

كرة اليد، سيطرت الخلافات على الجهاز الفني لمنتخب سيدات كرة اليد، قبل ساعات من السفر إلى الكونغو الديمقراطية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا.

خلافات في منتخب السيدات لكرة اليد

وعلمت "فيتو"، أن هناك خلافات قوية بين رامي عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني، وعبده عبد الوهاب المشرف على المنتخب، بسبب اختيار بعض اللاعبات ضمن قائمة الفريق، وهو ما تسبب في تأخر إعلان القائمة النهائية.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن مجموعة تضم منتخبات، الكونغو والجزائر وكينيا والسنغال والرأس الأخضر.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.

المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

27 نوفمبر | مصر × الكونغو

28 نوفمبر | مصر × الجزائر

30 نوفمبر | مصر × السنغال

1 ديسمبر | مصر × كينيا

3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

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