الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أسباب تكثيف «المركزي» لعمليات سحب السيولة من البنوك.. أبرزها كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار.. والأموال الساخنة «كلمة السر»

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

اتجه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية؛ إلى سحب سيولة هائلة من البنوك وسط تسارع طفيف في معدل التضخم على أساس سنوي رغم تباطؤ الوتيرة بعض الشيء على أساس شهري.

وصلت عمليات السحب ذروتها الأسبوع الماضي لتسجل 1.37 تريليون جنيه

ووصلت عمليات سحب السيولة  ذروتها الأسبوع الماضي لتسجل 1.37 تريليون جنيه دفعة واحدة، قبل أن يعود في عطاء يوم الثلاثاء الماضي لسحب 792 مليار جنيه من 26 بنكًا بفائدة 27.75%.

<span style=
البنك المركزي المصري، فيتو

آليات البنك المركزي في سحب السيولة

وعن الآليات التي يستخدمها البنك المركزي المصري في سحب السيولة من البنوك العاملة في مصر، فإنه يستخدم آليتين؛ تتمثل أولها في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو نهج بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة.

 سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا

أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.

تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي في أبريل الماضي

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أقر تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي في أبريل الماضي، تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلًا من تخصيص حصة محددة لكل بنك.

سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر 

فيما يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر حاليا 27.25%، مقابل 28.25% للإقراض.

<span style=
البنك المركزي المصري، فيتو

النمو المتزايد سبب تجفيف السيولة

وأرجع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك، في حديثه لـ«الشرق» توسع المركزي في سحب السيولة بسبب «نموها المتزايد شهريًا، لذا لجأ البنك لتجفيف السيولة من منبعها».

سحب السيولة هدفه الأساسي كبح جماح التضخم

وأضاف «عبدالعال» أن سحب السيولة هدفه الأساسي كبح جماع التضخم.

<span style=
هاني جنينة خبير الاقتصاد، فيتو

الأموال الساخنة وراء نمو السيولة في مصر

من جانبه، قال هاني جنينة خبير الاقتصاد إن تزايد أحجام السيولة في السوق سببه الأساسي «تدفقات الأموال الساخنة».

البنوك المحلية تقوم ببيع الأموال "الساخنة بالعملة الأجنبية"

وأوضح أن البنوك المحلية تقوم ببيع الأموال “الساخنة بالعملة الأجنبية” إلى البنك المركزي الذي يشتريها مقابل سيولة نقدية تُسدد بالجنيه عبر طباعة النقد، في الوقت الذي تقوم البنوك فيه بإقراض جزء كبير من هذه السيولة للعملاء.

تحذير من تسارع مفرط للتضخم

وحذر «جنينة» من أن يؤدي ذلك إلى تسارع مفرط للتضخم بسبب انتقال النقد الذي يُصنف داخل البنك المركزي بـ"المعدوم" إلى تحت تصرف البنوك، وهو ما يضطر المركزي حاليًا إلى سحب هذه السيولة الزائدة، حسب قوله.

<span style=
سهر الدماطي، الخبير المصرفي، فيتو

ميزة ضريبية في عطاءات البنك المركزي 

فيما ترى سهر الدماطي، الخبير المصرفي، أن البنوك المصرية تتجه بوتيرة متنامية لتعزيز استثمار أموالها في «عمليات السوق المفتوحة» التي تندرج تحتها عطاءات السيولة.

عدم فرض ضرائب على عطاءات سحب السيولة 

وأرجعت «الدماطي» ذلك إلى عدم فرض ضرائب على عطاءات سحب السيولة مقارنة بتلك الخاصة بأذون الخزانة.

أعلى عائد مقدم على أذون الخزانة نحو 25%

وأوضحت أنه بعد خصم الضرائب يبلغ أعلى عائد مقدم على أذون الخزانة نحو 25%، وهو ما يقل بنحو 2.75% عن العائد المُقدم في وديعة السوق المفتوحة.

امتصاص السيولة الضخمة

وقالت إن قيام البنك المركزي المصري بسحب السيولة بشكل دوري من البنوك يساهم في امتصاص "السيولة الضخمة" وكبح جماح التضخم واستقرار الأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنوك العاملة في مصر السياسات النقدية خصم الضرائب طباعة النقد كبح جماح التضخم سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم

مواد متعلقة

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

أدوات الاستثمار قصيرة الأجل في بنك القاهرة

العالم على المحك، البنوك المركزية العالمية تطبق سياسة التشديد الكمى، وتحذيرات من تقلبات بالأسواق، وخبراء: إصدارات الديون الكبيرة رياح معاكسة

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدواجن.. الحكومة تكشف موعد صرف مرتبات أغسطس.. ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

خبير اقتصادي: البنك المركزي يستخدم عمليات السوق المفتوحة لمواجهة التضخم

لماذا سحب البنك المركزي تريليون جنيه من البنوك؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو)

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.058 تريليون جنيه من 31 بنكا

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية