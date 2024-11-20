أسباب تكثيف «المركزي» لعمليات سحب السيولة من البنوك.. أبرزها كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار.. والأموال الساخنة «كلمة السر»

اتجه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية؛ إلى سحب سيولة هائلة من البنوك وسط تسارع طفيف في معدل التضخم على أساس سنوي رغم تباطؤ الوتيرة بعض الشيء على أساس شهري.

وصلت عمليات السحب ذروتها الأسبوع الماضي لتسجل 1.37 تريليون جنيه

ووصلت عمليات سحب السيولة ذروتها الأسبوع الماضي لتسجل 1.37 تريليون جنيه دفعة واحدة، قبل أن يعود في عطاء يوم الثلاثاء الماضي لسحب 792 مليار جنيه من 26 بنكًا بفائدة 27.75%.

البنك المركزي المصري، فيتو

آليات البنك المركزي في سحب السيولة

وعن الآليات التي يستخدمها البنك المركزي المصري في سحب السيولة من البنوك العاملة في مصر، فإنه يستخدم آليتين؛ تتمثل أولها في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو نهج بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة.

سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا

أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.

تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي في أبريل الماضي

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أقر تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي في أبريل الماضي، تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلًا من تخصيص حصة محددة لكل بنك.

سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر

فيما يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر حاليا 27.25%، مقابل 28.25% للإقراض.

البنك المركزي المصري، فيتو

النمو المتزايد سبب تجفيف السيولة

وأرجع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك، في حديثه لـ«الشرق» توسع المركزي في سحب السيولة بسبب «نموها المتزايد شهريًا، لذا لجأ البنك لتجفيف السيولة من منبعها».

سحب السيولة هدفه الأساسي كبح جماح التضخم

وأضاف «عبدالعال» أن سحب السيولة هدفه الأساسي كبح جماع التضخم.

هاني جنينة خبير الاقتصاد، فيتو

الأموال الساخنة وراء نمو السيولة في مصر

من جانبه، قال هاني جنينة خبير الاقتصاد إن تزايد أحجام السيولة في السوق سببه الأساسي «تدفقات الأموال الساخنة».

البنوك المحلية تقوم ببيع الأموال "الساخنة بالعملة الأجنبية"

وأوضح أن البنوك المحلية تقوم ببيع الأموال “الساخنة بالعملة الأجنبية” إلى البنك المركزي الذي يشتريها مقابل سيولة نقدية تُسدد بالجنيه عبر طباعة النقد، في الوقت الذي تقوم البنوك فيه بإقراض جزء كبير من هذه السيولة للعملاء.

تحذير من تسارع مفرط للتضخم

وحذر «جنينة» من أن يؤدي ذلك إلى تسارع مفرط للتضخم بسبب انتقال النقد الذي يُصنف داخل البنك المركزي بـ"المعدوم" إلى تحت تصرف البنوك، وهو ما يضطر المركزي حاليًا إلى سحب هذه السيولة الزائدة، حسب قوله.

سهر الدماطي، الخبير المصرفي، فيتو

ميزة ضريبية في عطاءات البنك المركزي

فيما ترى سهر الدماطي، الخبير المصرفي، أن البنوك المصرية تتجه بوتيرة متنامية لتعزيز استثمار أموالها في «عمليات السوق المفتوحة» التي تندرج تحتها عطاءات السيولة.

عدم فرض ضرائب على عطاءات سحب السيولة

وأرجعت «الدماطي» ذلك إلى عدم فرض ضرائب على عطاءات سحب السيولة مقارنة بتلك الخاصة بأذون الخزانة.

أعلى عائد مقدم على أذون الخزانة نحو 25%

وأوضحت أنه بعد خصم الضرائب يبلغ أعلى عائد مقدم على أذون الخزانة نحو 25%، وهو ما يقل بنحو 2.75% عن العائد المُقدم في وديعة السوق المفتوحة.

امتصاص السيولة الضخمة

وقالت إن قيام البنك المركزي المصري بسحب السيولة بشكل دوري من البنوك يساهم في امتصاص "السيولة الضخمة" وكبح جماح التضخم واستقرار الأسعار

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