الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

مياه الأقصر تستقبل طلاب الأزهر للتوعية بترشيد الاستهلاك (صور)

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

استقبلت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الأقصر طلاب معهد الأقصر الابتدائي الأزهرى  رياض الأطفال لزيارة محطة مياه الأقصر للوقوف على معرفة مراحل تنقية المياه وكيفية توصيل كوب ماء نظيف ودور شركات المياه فى نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها. 

ترشيد استهلاك المياه 

وقامت إدارة التوعية بمياه الأقصر بشرح مراحل تنقية المياه بدءا من المأخذ مرورا بالمرشحات الرملية والخزانات الارضية والى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين، بالإضافة إلى توعية الأطفال فى كيفية ترشيد استهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها فى الحفاظ على المياه وعدم الاصراف فيها.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وشركات المياه على توصيل رسالة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة أفراد المجتمع وتوعية النشء وأجيال المستقبل ودور الأزهر فى نشر الوعى الديني لدى الأطفال فى الحفاظ على المياه.

 

 

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