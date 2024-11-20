الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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ندوة حول رواد علم المصريات بمكتبة مصر العامة في الأقصر (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

عقدت ندوة تثقيفية بعنوان رواد علم المصريات  بمركز الأقصر للتراث الحضارى بمكتبة مصر العامة فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وبالتعاون بين مكتبة مصر العامة وجامعة الأقصر وجمعية المرشدين السياحيين.

علم المصريات 


حاضر بالندوة الدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الاثار جامعة الأقصر وطارق حامد رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، وأدار الندوة محمد حسانى مدير المكتبة.

تضمنت الندوة أهم علماء المصريات الوطنيين المصريين وكذا الأجانب والذين كان لهم دور كبير فى الكشف عن الحضارة المصرية القديمة والحفاظ عليها، وشهدت الندوة تفاعل من الحضور وذلك بالنقاش والاسئلة.


حضر الندوة عددا من المدرسين بجامعة الأقصر وأعضاء المجتمع المدنى والأثريين والمرشدين السياحيين والمهتمين بالتراث والشباب وطلاب كليات الاثار والسياحة والفنادق والمعهد العالى للسياحة والفنادق "إيجوث" وأصدقاء المكتبة وبعض التنفيذيين.

 

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