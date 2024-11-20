استرداد 4 حالات تعدٍ على أراضى أملاك دولة غرب الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر عن إزالة واسترداد 4 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحات 740 ألفا و500 متر مباني فضاء، وكذلك مساحة 5425 مترا زراعة، وذلك بنطاق قرية الرزيقات وجميعهم من الحالات غير الجادة لعدم دفع رسوم الفحص والمعاينة.

التعديات على أملاك الدولة في الأقصر

وأكد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تمت الإزالة بمشاركة رئيس قرية الرزيقات بحرى ومديرى أملاك الدولة والمتابعة بالمركز، وبمعدات مركز ومدينة أرمنت وبقوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.



جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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