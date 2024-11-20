تعليم الأقصر ينفذ 162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين

أعلن الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ 162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين على مدار الأسبوع الماضى، أستهدفت 79163 من المشاركين من الطلاب والمعلمين، فى ضوء تكثيف فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

التربية والتعليم

وأوضحت عفاف علي المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أنه تم تنفيذ 150 ورشة عمل للطلاب عن حول التغذية السليمة والطعام الصحي، ومشروعات ريادة الأعمال، الوعي البيئي ، ترشيد أستهلاك المياه، المواطنة الرقمية ومخاطر الانترنت، لا للتنمر وغيرها من الموضوعات التى تستهدف التنشئة والتوعية السليمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المنوطة، كما تم تنفيذ (168) ندوة ومحاضرة للطلاب لحثهم على مبادىء الوحدة الوطنية وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات، وتنمية الفكر الإبداعى، والذكاء الأصطناعى والأمن السيبرانى وعدد من المحاور الهامة للطلاب.

وأضافت المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أنه تم تنظيم ( 29) زيارة ميدانية ورحلة للطلاب لزيارة مستشفى الأورمان ومكتبة مصر العامة والمكتبة المتنقلة والمواقع الأثرية من المعابد والمتاحف، إلى جانب المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية.

كما تم تنفيذ (12) ورشة عمل للمعلمين في موضوعات تعزيز مهارات التفكير الايجابي، مهارات الاتصال والتواصل، التجارب الرائدة ، و(21) تدريب وجلسات أرشادية.

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