محافظ الأقصر يبحث أعمال مشروع ابنتي الغالية

التقى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الاقصر، فريق مشروع ابنتى الغالية بالاقصر وبحث المحافظ خلال اللقاء خطة وأنشطة مشروع ابنتى الغالية الذي يعمل في 4 جمعيات بمحافظة الاقصر.

ابنتي الغالية



أعرب المحافظ عن تقديره للاهداف العميقة لمشروع ابنتى الغالية ونتائجه الملموسة فى القرى التى يعمل بها، ويعمل مشروع ابنتى الغالية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية فى 5 محافظات هم الاقصر، قنا،سوهاج،أسيوط، المنيا.

ويقوم المشروع على منهجية المرافقة حيث تقوم الاخت الكبرى وهى فى المرحلة الجامعية بمرافقة الاخت الصغرى وهى فتاة فى المرحلة الابتدائية، ويعمل على 4 محاور وهم التعليم والبناء النفسى والوجدانى والسلام والتعايش السلمي والتطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا