الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يبحث أعمال مشروع ابنتي الغالية

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

التقى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الاقصر، فريق مشروع ابنتى الغالية بالاقصر وبحث المحافظ خلال اللقاء خطة وأنشطة مشروع ابنتى الغالية الذي يعمل في 4 جمعيات بمحافظة الاقصر.

ابنتي الغالية 


أعرب المحافظ عن تقديره للاهداف العميقة  لمشروع ابنتى الغالية ونتائجه الملموسة فى القرى التى يعمل بها، ويعمل مشروع ابنتى الغالية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية  فى 5 محافظات هم الاقصر، قنا،سوهاج،أسيوط، المنيا.

ويقوم المشروع على منهجية المرافقة حيث تقوم الاخت الكبرى وهى فى المرحلة الجامعية بمرافقة الاخت الصغرى وهى فتاة فى المرحلة الابتدائية، ويعمل على 4 محاور وهم التعليم والبناء النفسى والوجدانى والسلام والتعايش السلمي والتطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية.

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الأقصر محافظ الأقصر التعليم مشروع ابنتي الغالية ابنتي الغالية

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