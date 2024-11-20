الكشف على 740 مريضا في قافلة طبية بمدينة الأقصر (صور)

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن أنه تم توقيع الكشف على 740 حالة فى التخصصات الطبية المختلفة التى تضمنتها أعمال القافلة وهى «النساء، باطنة، رمد، جراحة،عظام، أطفال، جلدية» وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية، وذلك فى إطار ختام أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى نفذتها مديرية الصحة بالأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمركز شباب الزناقطة.

يذكر أن القافلة كانت قد قدمت خدمات الكشف الطبى المجانى فى عدد من التخصصات إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل، كما تضمنت أعمالها الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إلى جانب تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية مستهدفة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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