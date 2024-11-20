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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر

المملكة المتحدة،ـفيتو
المملكة المتحدة،ـفيتو

تجاوزت معدلات التضخم في المملكة المتحدة التوقعات، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا خلال أكتوبر لتصل إلى 2.3%، وهو ما يفوق التوقعات، بحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء.

زيادة حادة عن الارتفاع المسجل في سبتمبر

ويمثل هذا المعدل زيادة حادة عن الارتفاع الذي بلغ 1.7% المسجل في سبتمبر الماضي، إذ تجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ توقعوا أن يسجل التضخم 2.2%.

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 معدلات التضخم في المملكة المتحدة، فيتو

بنك إنجلترا يستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2% 

ويستهدف بنك إنجلترا خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2% وهو الهدف الذي تحقق الشهر الماضي مع تسجيل معدلات التضخم 1.7%.

بيانات التضخم الصادرة عن بنك إنجلترا

وبالعودة إلى بيانات التضخم الصادرة عن بنك إنجلترا عن شهر أكتوبر، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن 3.2% في سبتمبر.

أسعار قطاع الخدمات المهيمن تسجل أدنى مستوى لها في عامين

بينما صعدت أسعار قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة بشكل معتدل إلى 5.0% الشهر الماضي من 4.9% في سبتمبر، لتسجل أدنى معدل لها في أكثر من عامين.

تأثير بيانات التضخم في قرار البنك بشأن أسعار الفائدة

ومن المقرر أن تساهم أحدث البيانات في قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، رغم أن هناك تقريرا آخر عن التضخم من المقرر صدوره قبل الاجتماع.

خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل تدريجيًا

وأشار البنك إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون "تدريجية" وسط تحديات متجددة للتوقعات الاقتصادية.

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