التضخم في السودان يواصل ارتفاعه فوق 200% في أكتوبر الماضي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، في دولة السودان، أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2024.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة داخل البلاد، فإن معدلات التضخم في البلاد ظلت فوق المئتين بالمئة في أكتوبر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن التضخم السنوي بلغ 211.48 بالمئة في أكتوبر مقابل 215.52 بالمئة في سبتمبر و218.18 بالمئة في أغسطس.

وذكر الجهاز في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر سجل ارتفاعا بواقع 4.50 بالمئة عن سبتمبر.

بنك السودان يطرح عملة نقدية فئة الألف جنيه

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح عملة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، على أن يتم توريد هذه الفئة تدريجيًا إلى المصارف، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لحماية العملة الوطنية، وضبط عمليات طرح فئات نقدية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مكافحة السوق الموازية لأسعار الصرف.

وأكد البنك المركزي السوداني في بيان رسمي أنه تم «إصدار ورقة نقدية من فئة الألف جنيه، وعلى جميع البنوك والمصارف المالية استلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وحفظها في حساباتهم، ما يسهم في تمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة».