تعليم سوهاج: بدء العمل بنظام الشباك الواحد بإدارة البَلينا

بدأت إدارة البلينا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج العمل بخدمه الشباك الواحد داخل الاداره التعليميه لخدمه وتلبيه طلبات المواطنين بكل سهوله وييسر وسرعه.

وكيل الوزارة شدد على إزالة المعوقات امام خدمات المواطنين وتذليل كافة المعوقات التى تؤثر سلبًا على خدمات المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بضرورة توفير كافه الإمكانيات وسبل الراحة اللازمة لسرعه الإستجابة لطلبات المواطنين.

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