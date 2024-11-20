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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  النيابة العامة بإحالة عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبى بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة محافظة القاهرة النقد الأجنبى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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