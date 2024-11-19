اندلاع حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر والدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده

اندلع حريق بمحيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر في حشائش جافة وكرم نخيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق محيط معبد الكرنك

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق في كرم نخيل داخل محيط معبد الكرنك بعيد عن المزارات السياحية والأثرية بالمنطقة.

وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وسيارتي إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، وشرطة السياحة والآثار، لإجراء التحريات والوقوف على أسباب إندلاع الحريق.



وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق التهم 20 كرم نخيل ضمن الحصيلة الأولية، كما أن الحريق على مسافة 350 مترا من السور الأثري بمعبد الكرنك كما يبعد 700 متر عن المسارات السياحية داخل المعبد.

جار تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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