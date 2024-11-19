الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق نشب داخل محل في مدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل نشب به حريق في شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

نشوب حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد

كانت إشارة وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.
وانتقل رجال المباحث والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وأجروا المعاينات اللازمة بغرض التوصل إلى أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحريق.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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