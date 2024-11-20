وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، ومؤكدًا أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.

كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكدًا ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.

كما عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

ومن جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.

كما.أعلن صندوق التنمية الحضرية ا لتابع لمجلس الوزراء طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية للبيع بنظام المزاد العلني.

ويطرح الصندوق 21 محلًّا تجاريًّا بمساحات من 19 م2 إلى 56م2 تقريبا و12 وحدة إدارية بمساحات من 63 م الي 66 م تقريبًا وصيدلية بمساحة 56 م2 تقريبًا بمشروع الخيالة بمنطقة مصر القديمة وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد 8 / 12 / 2024.

طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كما تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وبمدينة 15 مايو تم طرح أرض بنشاط تجاري بمساحة 2986 مترًا بسعر 15415 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1034 مترًا بسعر 8380 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1254 مترًا بسعر 10865 جنيه، وارض تجاري بمساحة 927 مترا بسعر 17760 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1533 متر بسعر 16145 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض ناد رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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