زملاء عامل سقط من سقالة بالتجمع: اختل توازنه أثناء وقوفه عليها

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال زملاء عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس.

وقال زملاء العامل المتوفى إنهم يعملون منذ ايام في هذا المكان وقاموا بثتبيت السقالة في ذات المكان ويعملون عليها يوميا.

واضافوا انهم تفقدوا السقالة وشدوا علي حبالها بعناية، الا ان زميلهم اثناء وقوفه عليها اختل توازنه وسقط الي الاسفل.

واوضح زملاء المتوفي انهم هرولوا بسرعة الي زميلهم فوجدوه غارقا في دمائه فحملوه سريعا وتوجهوا به الي المستشفي ولكنه كان قد فارق الحياة قائلين “ اللي حصل قضاء وقدر ”.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي انه لقى مصرعه نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة وكسور في عظام الصدر ونزيف داخلي وخارجي

مصرع عامل في القطامية

وكانت مباحث قسم شرطة القطامية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى عامل اختل توازنه أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع فسقط أسفل العقار مما أسفر عن مصرعه

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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