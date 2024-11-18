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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة عامل سقط من أعلى سقالة بالقطامية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 كشفت مناظرة نيابة القاهرة الجديدة لجثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس، أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة وكسور في عظام الصدر ونزيف داخلي وخارجي. 

مصرع عامل في القطامية

وكانت مباحث قسم شرطة القطامية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى عامل اختل توازنه أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع فسقط أسفل العقار مما أسفر عن مصرعه.

 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.


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