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الترتيب النهائي لمجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

ترتيب مجموعات تصفيات
ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار علي تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد إنتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

 

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025


واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مساء الثلاثاء والتي شهدن إكمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

وجاء ترتيب مجموعات أمم أفريقيا كالتالي: 

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الأولي


1- منتخب جزر القمر 12 نقطة.

2- منتخب تونس 10 نقاط.

3- منتخب جامبيا 8 نقاط.

4- منتخب مدغشقر نقطتين.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس أفريقيا - المجموعة الثانية 


1- منتخب المغرب 18 نقطة.

2- منتخب الجابون 10 نقاط.

3- منتخب ليسوتو 4 نقاط.

4- منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 3 نقاط.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا  - المجموعة الثالثة 


1- منتخب مصر 14 نقطة

2- منتخب بوتسوانا 8 نقاط

3- منتخب موريتانيا 7 نقاط

4- منتخب الرأس الأخضر 4 نقاط
 

ترتيب مجموعة ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الرابعة 


1- منتخب نيجيريا 11 نقطة.

2- منتخب بنين 8 نقاط.

3- منتخب رواندا 8 نقاط.

4- منتخب ليبيا 5 نقاط.


ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الخامسة 


1- منتخب الجزائر 16 نقطة.

2- منتخب غينيا الاستوائية 8 نقاط.

3- منتخب توجو 5 نقاط.

4- منتخب ليبيريا 4 نقاط.

ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا - المجموعة السادسة 


1- منتخب أنجولا 14 نقطة.

2- منتخب السودان 8 نقاط.

3- منتخب النيجر 7 نقاط.

4- منتخب غانا 3 نقاط.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة السابعة


1- منتخب زامبيا 13 نقطة.

2- منتخب كوت ديفوار 12 نقطة.

3- منتخب سيراليون 5 نقاط.

4- منتخب تشاد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب الكونغو الديمقراطية 12 نقطة.

2- منتخب تنزانيا 10 نقاط.

3- منتخب غينيا 9 نقاط.

4- منتخب إثيوبيا 4 نقاط.


ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب مالي 14 نقطة.

2- منتخب موزمبيق 11 نقطة.

3- منتخب غينيا بيساو 5 نقاط.

4- منتخب إسواتيني نقطتين.

 

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب الكاميرون 14 نقطة.

2- منتخب زيمبابوي 9 نقاط.

3- منتخب كينيا 6 نقاط.

4- منتخب ناميبيا نقطتين.

 

ترتيب المجموعة الـ 11 في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب جنوب أفريقيا 14 نقطة.

2- منتخب أوغندا 13 نقطة.

3- منتخب الكونغو 4 نقاط.

4- منتخب جنوب السودان 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الـ 12 في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب السنغال 16 نقطة.

2- منتخب بوركينا فاسو 10 نقاط.

3- منتخب بوروندي 4 نقاط.

4- منتخب مالاوي 4 نقاط.

ونجح منتخب واحد فقط من تحقيق العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

 

وحصد منتخب المغرب العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بتحقيق الفوز في 6 لقاءات وجمع الـ 18 نقطة بعد إنتهاء ماراثون التصفيات.

 

وعلي صعيد متصل تمكنت 9 منتخبات من إنهاء التصفيات بدون خسارة أي مباراة وهي منتخبات: جزر القمر والمغرب ومصر والجزائر وأنجولا ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا والسنغال.

 

ويعد منتخب غانا أكبر مفاجآت البطولة بعد خروجه من التصفيات وفشله في التأهل إلى الكان المقبلة وهو ما شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا الفريق الكبير.

 

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

 

منتخبات لم تعرف طعم الفوز


وخلال الجولات الستة للتصفيات لم ينجح 5 منتخبات في تحقيق أي فوز وعلى رأسهم منتخب غانا، حيث ضمت القائمة كلا من: (مدغشقر وغانا وتشاد وإيسواتيني وناميبيا).

 

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025


المغرب - المستضيف
بوركينا فاسو
الكاميرون
الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
الجابون
نيجيريا 
تونس
زيمبابوي 
زامبيا
مالي
جزر القمر
بنين
السودان
تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

 

 

 

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