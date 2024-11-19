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رياضة

بقيادة مصر والمغرب، 9 منتخبات بدون هزيمة في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

تصفيات أمم إفريقيا، أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب باكتمال عقد المتأهلين للبطولة.

وتمكنت 9 منتخبات من إنهاء التصفيات بدون خسارة أي مباراة وهي منتخبات: جزر القمر والمغرب ومصر والجزائر وأنجولا ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا والسنغال.

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

 المغرب - المستضيف
 بوركينا فاسو
 الكاميرون
 الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
 مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
 ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
 الجابون
 نيجيريا 
 تونس
 زيمبابوي 
 زامبيا
مالي
 جزر القمر
 بنين
 السودان
 تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

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