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مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يشهد مناقشة رسالة دكتوراة بحضور مصطفى الفقي

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي بجامعة حلوان

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وبإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة بنين، مناقشة رسالة دكتوراه للباحث محمد زيد حمدي بكلية علوم الرياضة بنين بحضور لجنة الحكم والمناقشة المفكر والسياسي الدكتور مصطفى الفقي مناقشا ورئيسا، بعنوان رؤية مقترحة لتفعيل الدبلوماسية الرياضية في مصر.

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان 

وأصبح المجمع مؤخرًا وجهةً مفضلةً للباحثين، نظرًا لما يوفره من إمكانيات متطورة تتيح لهم عرض أبحاثهم بشكل متميز. كما يُعد المجمع مكانًا مثاليًا لاستقبال ضيوفهم البارزين من أصحاب المناصب العلمية والفكرية المرموقة. وتحرص قيادات المجمع، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية البحث العلمي في خدمة الدولة المصرية، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للباحثين لدعم مسيرتهم العلمية.

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وتمت مناقشة الرسالة تحت إشراف لجنة علمية مكونة من الدكتور نبيه العلقمي مشرفًا، والدكتور وليد مرسي مناقشًا، والدكتور عبد اللطيف صبحي، أستاذ بكلية التربية الرياضية ورئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، مشرفًا.

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