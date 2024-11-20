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خارج الحدود

استشهاد 22 فلسطينيا على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منزلا للنازحين في جباليا

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد وفقدان أكثر من 22 فلسطينيًّا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وقالت إن القوات الإسرائيلية تنسف منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

من جهته، أفاد الدفاع المدني في غزة "بتعرض طواقمه في ساعات الفجر الأولى إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء من تحت أنقاض منزل سكني تم قصفه في منطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة".

وأضاف أن “هذا الاستهداف إلى استشهاد رجل الإنقاذ علي محمد مصطفى عمر وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة”.

وقال الدفاع المدني في غزة: “نستهجن هذا الاستهداف الإسرائيلي السافر لمقدمي الخدمة الإنسانية، والذين حثت اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي على حمايتهم”.

ولفت إلى أن "تعد هذه المرة الـ18 التي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي فيها طواقمنا أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي بحقهم، ويسعى من هذه الاستهدافات إلى منع الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، الأمر الذي يؤدي إلى إعدام أكبر عدد منهم تحت أنقاض منازلهم"، مشيرا إلى أنه "باستشهاد علي عمر يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 87 شهيدا".

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم

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