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بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة البرازيل ضد
مباراة البرازيل ضد أوروجواي، فيتو

البرازيل ضد أوروجواي، يتابع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة البرازيل ضد أوروجواي ضمن  تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

بث مباشر لمباراة البرازيل ضد أوروجواي

وتنقل “فيتو” بث مباشر لأحداث مباراة البرازيل وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

القنوات الناقله لمباراه البرازيل وأوروجواي اليوم:
كما يمكن مشاهدة مباراة البرازيل ضد باراجواي على قناة SSC extra 2 hd

التردد: 12523
معدل الترميز:27500

الاستقطاب: افقى

معامل تصحيح الخطأ:٥/٦

وجاء تشكيل البرازيل ضد أوروجواي كالتنالي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: دانيلو وماركينيوس وجابرييل ماجالهايس وأبنر.

الوسط: برونو جيماريش وجيرسون ورافينها.

الهجوم: فيني جونيور وإيجور جيسوس وسافينيو.

 

ترتيب المنتخبين في التصفيات

منتخب البرازيل: يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
منتخب أوروجواي: في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر الأرجنتين.

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