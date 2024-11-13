أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى

كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال٤٥ النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال تسلمه الجائزة سرد عز موقفا عن بداياته الفنية قائلا: من حوالي 24 سنة بالضبط خيروني بين إني أكمل شغلي أو أعمل بطولة أول فيلم وعلى غير رغبة أهلي اخترت التمثيل وابتديت أصور، وفي نص التصوير كدة جه مهرجان القاهرة وكان نفسي أحضره وكان نفسي أكتر تجيلي دعوة على البيت مكتوب عليها الفنان أحمد عز، مش لسبب قد إني أقول لأبويا وأمي إني اخترت صح، فضلت مستني الدعوة أسبوع واتنين ومفيش دعوة لحد جه يوم المهرجان والدعوة مجتش فـ روحت سألتهم وكانوا في غاية الكرم معايا وإدوهاني.

أضاف: رجعت البيت خدت دش وحلقت دقني ولبست وكنت عايز أبقى أبيض واحد في المهرجان وأتصور على الريد كاربت وأبويا وأمي يشوفوني.. روحت وعملت نفسي مثقل بالفن، عديت على أول كاميرا محدش عرفني التانية كذلك وعديت على نايل سينما ونايل دراما والأسرة والطفل مفيش حد عرفني خالص.. قولت مش مشكلة، كان نفسي أبقى قاعد في الصفوف الأولى في النص يشوفوني ويبقوا فخورين بيا، جاي من الباب داخل لقيت الراجل بتاع الأمن قالي حضرتك قاعد فوق خاااالص وورا "و قعدت فوق خالص بعيد عن الكاميرات، روّحت البيت متضايق جدًا أمي دخلت عليا ودعيتلي ربنا يناولك مرادك.. تلف الأيام وأقف دلوقتي على خشبة دار الأوبرا وأتكرم وآخد جايزة اسم صاحبة الجايزة لوحده جايزة "فاتن حمامة" لأ ومين اللي بيكرمني؟ معالي وزير الثقافة ونجم النجوم اللي مجاش زيه حسين فهمي.

تابع: بس للأسف كل ده بييجي وأبويا وأمي مش موجودين.. لو كانوا موجودين أنا متأكد إنهم هيبقوا فخورين بيا بس الحمدلله.

مسيرة أحمد عز

ودرس أحمد عز اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة عين شمس، بدأت أدواره في لفت الأنظار في أفلام مثل "الشرف" للمخرج شريف شعبان، و"كلام الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي، حتى جاءت البداية الحقيقية من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي عام ٢٠٠١.

عام ٢٠٠٤، قدم أربعة أفلام سينمائية من أهمها "حب البنات" للمخرج خالد الحجر، وفاز عن دوره فيه بجائزة أحسن ممثل دور ثانٍ من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العاشرة، بالإضافة إلى "سنة أولى نصب" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، و"يوم الكرامة" مع المخرج علي عبدالخالق.

انطلق أحمد عز إلى أدوار البطولة المطلقة في أفلام "ملاكي إسكندرية" عام ٢٠٠٥، وفيلم "الرهينة" عام ٢٠٠٦، و"مسجون ترانزيت" عام ٢٠٠٨، وجميعها من إخراج المخرجة ساندرا نشأت. حصل عز على جائزة أفضل ممثل لعام ٢٠٠٧ من خلال فيلم "الشبح".

في عام ٢٠٠٨، قدم فيلم "بدل فاقد" مع المخرج أحمد علاء الديب. عاد عز للتعاون مع المخرجة ساندرا نشأت في ٢٠١٢ من خلال فيلم "المصلحة"، وتعاون عز مع المخرج طارق العريان في أفلام "ولاد رزق" بأجزائه الثلاثة (عام ٢٠١٥، عام ٢٠١٩، وعام ٢٠٢٤)، وكذلك في عام ٢٠١٧ من خلال فيلم "الخلية".

ومع بداية عام ٢٠١٩، قدم فيلم "الممر" عن بطولات حرب أكتوبر، وهو أول تعاون له مع المخرج شريف عرفة. وعاد للتعاون مرة أخرى مع عرفة من خلال فيلم "الجريمة" عام ٢٠٢٢، وقدم في نفس العام فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد في أول تعاون بينهما.