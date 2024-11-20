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ثقافة وفنون

مروان مسلم عن الكتابة على يده بمهرجان القاهرة السينمائي: بوجه رسالة للعالم (فيديو)

مروان مسلم، فيتو
مروان مسلم، فيتو

مهرجان القاهرة السينمائي، تحدث الفنان مروان مسلم، عن قصة ظهوره على الريد كاربت الخاصة بفيلم “دخل الربيع يضحك” المشارك بالقاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وهو يكتب على يده على إحدى يديه اسم بيروت باللغة الإنجليزية وعلى اليد الأخرى كتب غزة، على غرار الكثير من النجوم في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.

 

الفنان مروان مسلم يدعم فلسطين ولبنان 

وقال مروان مسلم خلال لقائه مع ڤيتو:"  فكرة دعم عزة وبيروت بالكتابة على اليد موجودة في المهرجانات الدولية "، مشيرًا إلى أنه قصد فعل ذلك أمام الكاميرات لكي يصل رسالة للعالم بأن العرب بجانب أشقائهم الفلسطينيين واللبنانيين، مضيفًا بأنه يحضر المهرجان منذ 15 عامًا.

وأوضح “مسلم”: "أن مهرجان القاهزة السينمائي في دورته الحالية شارك فيه عدد من الأفلام الجيدة ومنها فيلم “وين صرنا الفنانة” التونسية درة وفيلم “دخل الربيع يضحك”، مؤكدًا أن العمل مختلف لأن أبطاله أول مرة تخوض تجربة التمثيل، بينما أكد أن تجربة درة الإنتاجية ليست مجازفة.

وكان قد عبر الفنان مروان مسلم عن دعمه لبيروت وغزة على السجادة الحمراء لفيلم “دخل الربيع يضحك” على السجادة الحمراء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

حيث كتب مروان على إحدى يديه اسم بيروت باللغة الإنجليزية وعلى اليد الأخرى كتب غزة، على غرار الكثير من النجوم في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.

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الفنان مروان مسلم مروان مسلم الفنان فلسطين و لبنان

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