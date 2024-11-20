مروان مسلم عن الكتابة على يده بمهرجان القاهرة السينمائي: بوجه رسالة للعالم (فيديو)

مهرجان القاهرة السينمائي، تحدث الفنان مروان مسلم، عن قصة ظهوره على الريد كاربت الخاصة بفيلم “دخل الربيع يضحك” المشارك بالقاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وهو يكتب على يده على إحدى يديه اسم بيروت باللغة الإنجليزية وعلى اليد الأخرى كتب غزة، على غرار الكثير من النجوم في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.

الفنان مروان مسلم يدعم فلسطين ولبنان

وقال مروان مسلم خلال لقائه مع ڤيتو:" فكرة دعم عزة وبيروت بالكتابة على اليد موجودة في المهرجانات الدولية "، مشيرًا إلى أنه قصد فعل ذلك أمام الكاميرات لكي يصل رسالة للعالم بأن العرب بجانب أشقائهم الفلسطينيين واللبنانيين، مضيفًا بأنه يحضر المهرجان منذ 15 عامًا.

وأوضح “مسلم”: "أن مهرجان القاهزة السينمائي في دورته الحالية شارك فيه عدد من الأفلام الجيدة ومنها فيلم “وين صرنا الفنانة” التونسية درة وفيلم “دخل الربيع يضحك”، مؤكدًا أن العمل مختلف لأن أبطاله أول مرة تخوض تجربة التمثيل، بينما أكد أن تجربة درة الإنتاجية ليست مجازفة.

وكان قد عبر الفنان مروان مسلم عن دعمه لبيروت وغزة على السجادة الحمراء لفيلم “دخل الربيع يضحك” على السجادة الحمراء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

حيث كتب مروان على إحدى يديه اسم بيروت باللغة الإنجليزية وعلى اليد الأخرى كتب غزة، على غرار الكثير من النجوم في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا