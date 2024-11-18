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ثقافة وفنون

بالكتابة على يديه، مروان مسلم يدعم غزة وبيروت بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

مروان مسلم، فيتو
مروان مسلم، فيتو

عبر الفنان مروان مسلم عن دعمه لبيروت وغزة على السجادة الحمراء لفيلم “دخل الربيع يضحك” على السجادة الحمراء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

حيث كتب مروان على إحدى يديه اسم بيروت باللغة الإنجليزية وعلى اليد الأخرى كتب غزة، على غرار الكثير من النجوم في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.

فيلم دخل الربيع يضحك

تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.  فيلم "دخل الربيع يضحك" من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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