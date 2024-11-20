صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات تجارية وإدارية للبيع بالمزاد

أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية للبيع بنظام المزاد العلني.

ويطرح الصندوق 21 محلًّا تجاريًّا بمساحات من 19 م2 إلى 56م2 تقريبا و12 وحدة إدارية بمساحات من 63 م الي 66 م تقريبًا وصيدلية بمساحة 56 م2 تقريبًا بمشروع الخيالة بمنطقة مصر القديمة.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد 8 / 12 / 2024.

طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كما تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وبمدينة 15 مايو تم طرح أرض بنشاط تجاري بمساحة 2986 مترًا بسعر 15415 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1034 مترًا بسعر 8380 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1254 مترًا بسعر 10865 جنيه، وارض تجاري بمساحة 927 مترا بسعر 17760 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1533 متر بسعر 16145 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض ناد رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

كما أعلن المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بوزارة الإسكان، تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية كائنة بتقسيم ١٤,٨٥ فدان - امتداد الحى الثانى مدينة العبور - محافظة القليوبية، للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.

وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، وحصة في الجراج المعد لانتظار السيارات، ويُسمح بنظام التمويل العقارى، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين (٨٦ م2: ١٣٢م2).

شروط التقديم على شقق صندوق تمويل المساكن

وأوضح رئيس صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهرًا بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقدًا، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع باسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.



وقال رئيس صندوق تمويل المساكن، بالنسبة للشروط العامة منها، إن يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز بداية من ٢٠%، وأن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون متمتعًا بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وعلى من يرغب فى المزايدة على وحدة سكنية أن يعاينها على الطبيعة، ويعتبر تقديمه طلب الشراء إقرارًا منه بأنه قد قام بمعاينة الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل الشراء بوضعها الحالي، ويلتزم كل من يرغب في المزايدة بأن يوقع شخصيًا أو من يمثله قانونًا بموجب وكالة على طلب الشراء وعلى المستندات المقدمة منه.

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