إدارة ترامب تخطط لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء الإعفاء الضريبي للمستهلك بقيمة 7500 دولار أمريكي لشراء السيارات الكهربائية، مما يجعل مصير السيارات الكهربائية مجهول داخل السوق الأمريكي.

ووفقًا لرويترز قال إيلون ماسك صاحب تسلا: إن إدارة ترامب القادمة، تعمل على إنهاء الإعفاء الضريبي سيكون له تأثير ضئيل على Tesla ولكنه سيكون “مدمرًا” لمنافسيها من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وعد ترامب بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة

وتابع: وعد ترامب بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، على الرغم من أننا نشهد مستويات قياسية مرتفعة في الإنتاج، وإلغاء مبادرات بايدن للطاقة النظيفة، بما في ذلك الإنتاج الضخم للهيدروجين، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير المركبات الهيدروجينية، بما في ذلك صناعة الشاحنات، لعقود من الزمن. ومع ذلك، ليس كل شيء قاتمًا بالنسبة للطاقة النظيفة.

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع فشل جميع الإجراءات

ووفقًا لمصادر رويترز، يرى فريق الانتقال الذي يركز على الطاقة أن بعض سياسات بايدن سيكون من الصعب القضاء عليها لأنها تحظى بشعبية، خاصة في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون والتي يوجهون إليها الأموال.

وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع فشل جميع الإجراءات في تحقيق النتائج المرجوة ويتمثل الفشل الأكثر تأثيرًا في الطريق إلى المركبات الكهربائية بالكامل في شبكة الشحن وتجاهل الحكومة للحاجة إلى تحسين البنية التحتية الكهربائية التي لا تريد شركات الطاقة الاحتكارية إنفاق الأموال على تحسينها باسم الحفاظ على الأرباح المتزايدة.

الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كمبتكرة وتعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر

والخطر، كما يشير تحالف الابتكار في مجال السيارات، هو أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كمبتكرة وتعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر مع استمرار بقية العالم في تحقيق معدلات تبني قوية – وأبرزها الصين وأوروبا.

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