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رياضة

محمد ربيعة: انضمامي للمنتخب أحلى مفاجأة في حياتي

محمد ربيعة مدافع
محمد ربيعة مدافع منتخب مصر، فيتو

قال محمد ربيعة نجم منتخب مصر إنه تفاجأ بانضمامه لقائمة الفراعنة واستحواذه على ثقة حسام حسن المدير الفني.

وأكد ربيعة خلال تصريحات تليفزيونية أنه علم بانضمامه لقائمة المنتخب قبل المعسكر.

وأوضح ربيعة أن وليد بدر المدير الإداري للمنتخب أول من أبلغه بالانضمام لقائمة الفراعنة.

 

أجلت حفل زفافي بسبب منتخب مصر

وكشف محمد ربيعة عن شعوره بعد انضمامه لقائمة المنتخب مؤكدًا أنها سعادة لا توصف وكانت أفضل مفاجأة في حياته.

وأشار ربيعة إلى أن حفل زفافه كان يوم مباراة كاب فيردي، لافتًا إلى إن قرر تأجيله ووالد زوجته ساعده في هذا لأنه ملم بكرة القدم.

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع بوتسوانا

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

بهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين المصري والبوتسواني نقطة وحيدة، رفعت رصيد مصر إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد بوتسوانا إلى 8 نقاط، وتأهل المنتخبان معا إلى أمم إفريقيا بالمغرب العام المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، التي تضم منتخبات مصر وبتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا، كالتالي:

1-  مصر 14 نقطة 

2- بتسوانا 8 نقاط

3- موريتانيا 7 نقاط

4- كاب فيردي 4 نقاط 

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