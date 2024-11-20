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ضبط عاطل بتهمة حيازة 15 قطعة حشيش في سوهاج

قسم شرطة طهطا، فيتو
قسم شرطة طهطا، فيتو

تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا من ضبط عاطل بدائرة القسم بناءًا على صحة التحريات باتجاره في المخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على عددًا من قطع الحشيش وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة.


ضبط عاطل وبحوزته قطع لمخدر الحشيش 
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ومعاونيه الرائد عبد الرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد بضبط م.ا.م  عمره 35 عامًا مقيم الفخرانية دائرة القسم وبحوزته 15 قطعة  لمخدر الحشيش.


المتهم يقر بارتكاب الواقعة 

وخلال التحقيقات وبالمواجهة أقر المتهم بحيازته للمضبوطات وأن قطع الحشيش للتجارة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

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