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مصرع صاحب مكتبة على يد 3 أشخاص من أسرة واحدة بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

 تسببت خلافات الجيرة في مصرع صاحب مكتبة، على يد 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الرمل ثان شرق الإسكندرية، في مشاجرة بينهم بسبب خلافات جيرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بدائرة القسم على أثرها قام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

مصرع صاحب مكتبة بسبب خلافات الجيرة 

كشفت التحريات وجود خلافات الجيرة بين المجني عليه صاحب مكتبة، والمتهمين وفي يوم الواقعة قام المتهمون: " ي. ا. ا" و" ا.ا" و" ا.ا" من أسرة واحدة، بالتعدي على المجني عليه بالضرب وطعنه بأسلحة بيضاء في مناطق متفرقة بجسده، وعقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج توفي متأثرًا بإصابته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر رقم 19256 لسنة 2024 إداري قسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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