مباحثات صينية بريطانية على مستوى القادة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الصين وبريطانيا إلى تبني منظور عقلاني وموضوعي تجاه التنمية لدى كل منهما.

لقاء الرئيس الصيني ورئيس وزراء بريطانيا

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هامش القمة الـ19 لمجموعة العشرين.

وأكد شي جين بينغ، أنه يتعين على البلدين تعزيز الاتصال الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، لضمان تطوير العلاقات الثنائية على نحو مستقر وملموس ومستدام.

وفي معرض إشارته، إلى أن العالم يشهد مرحلة جديدة من الاضطرابات والتحول، قال إن، الصين وبريطانيا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي واقتصادين عالميين رئيسيين، تتقاسمان مسؤوليات تعزيز التنمية الوطنية لكل منهما ومعالجة التحديات العالمية.

وأضاف أنه يتعين على البلدين الالتزام بشراكتهما الاستراتيجية، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المنفتح والتعلم المتبادل، والسعي لتحقيق منفعة متبادلة ونتائج مربحة للجانبين، وكتابة الفصل التالي من التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية على نحو مشترك.

شي وستارمر، فيتو

وأوضح، أنه برغم اختلاف البلدين في التاريخ والثقافة والقيم والنظم الاجتماعية، إلا أنهما يشتركان في مصالح مشتركة واسعة النطاق.

وأضاف، أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة للتعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة والخدمات المالية والرعاية الصحية ورفاهية الشعب، والتي ينبغي توسيعها بشكل أكبر لتحقيق فائدة أفضل لشعبي البلدين.

الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون بين لندن وبكين

وأكد، أنه يتعين على الصين وبريطانيا العمل على تعزيز الحلول السياسية للقضايا العالمية، وتدعيم الحوكمة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، والإسهام في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المشتركة لجميع البلدان.

من جهته قال ستارمر، إن بريطانيا والصين تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة وتتحملان مسؤوليات كبيرة في معالجة التحديات العالمية وحماية السلام والتنمية العالميين، مضيفًا أن العلاقات الثنائية المستدامة والقوية ضرورية ليس فقط للبلدين ولكن أيضًا للعالم بأسره.

وأكد أن الجانب البريطاني يأمل في تعزيز الحوار مع الصين، وتدعيم التفاهم المتبادل، وإجراء تبادلات وتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، منها الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، ومعالجة تغير المناخ، بروح من الاحترام المتبادل والمساواة والإخلاص.

وأضاف، أن البلدين ملتزمان بالتعددية، وأن بريطانيا على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق على المستوى متعدد الأطراف مع الصين لدفع حلول سياسية للقضايا الساخنة الإقليمية.

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