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حوادث

إرسال 2 كيلو كبتاجون حاولت سيدتان تهريبهما بمطار القاهرة إلى المعمل الكيماوي

كبتاجون مخدر، فيتو
كبتاجون مخدر، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإرسال 2 كيلو من الكبتاجون المخدر ضبط بحوزة سيدتين قبل تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي، إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.


ضبط سيدتين بحوزتهما كبتاجون

البداية كانت عندما تلاحظ للقوة المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيًّا.

وبتفتيش السيدتين عثر  بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسديهما أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية ٢ كيلو جرام من مخدر الكبتاجون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الكبتاجون المخدر مطار القاهرة الدولي النيابة العامة

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