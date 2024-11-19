تحديد موعد تجديد عقد زيزو مع الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل على أن ينتقل له في الموسم الجديد.

موعد تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وقال المصدر إن إدارة الزمالك تسعى لحسم ملف تجديد عقد زيزو قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن الزمالك قلق من دخول اللاعب في الفترة الحرة في ظل رغبة العديد من الأندية المحلية والخليجية التعاقد مع اللاعب خاصة أنه سيكون حرا.

وأشار إلى أن الزمالك سيعقد جلسة مع زيزو ووالده لحسن ملف التجديد خلال الأيام القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

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