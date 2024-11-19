الأكاديمية العربية بالإسكندرية وجامعة هاينان الصينية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة هاينان جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يساهم في دعم التفاعل الأكاديمي بين الجانبين.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور لوه تشينج مينج، رئيس جامعة هاينان، إذ أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية بحضور الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا وأعضاء الوفد الصيني.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان فى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتبادل الطلاب الجامعيين والدراسات العليا، تطوير برامج أكاديمية مشتركة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، مشاريع بحثية مشتركة (قضايا البيئة البحرية، والاقتصاد الأزرق المستدام، والطاقة البحرية المتجددة) إلي جانب البرامج مشتركة لبناء القدرات والتدريب للمهنيين في القطاعات البحرية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية: "نحن متحمسون للتعاون مع جامعة هاينان لتعزيز التعليم والبحث، وستعزز مذكرة التفاهم هذه شراكتنا وتوفر فرصًا جديدة للأكاديمية وجامعة هاينان لتقديم مساهمات كبيرة في نمو وازدهار التعاون العلمي بين الجانبين".

وأضاف عبد الغفار: «تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجينا ورؤيتنا لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الكبرى، بما يدعم تطوير قدراتنا وتحقيق رؤية واستراتيجية الأكاديمية ».

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