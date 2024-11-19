يد الزمالك يواصل الانتصارات ويفوز على سبورتيتج في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 30 - 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين.

مباراة الزمالك وسبورتنج في دوري اليد

انتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 - 14 في الشوط الثاني، نجح الزمالك في السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30 - 28

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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